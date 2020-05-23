شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يهنئ فلاحي ومزارعي مصر بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتهنئة إلى كل فلاحي مصر ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وكافة الأنشطة الزراعية والحيوانية وأيضا جميع العاملين في وزارة الزراعة بقطاعاتها المختلفة ومعاهدها البحثية، الذين يقومون بدور كبير في توفير وإنتاج الغذاء لجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وتمنى «القصير» من الله أن يعيد علينا وعلى بلدنا مثل هذه الأيام بالخير واليمن والبركات«وأن تكون مصر دائما واحة للأمن والأمان وفي تقدم وازدهار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم ومؤسساتها الوطنية وقيادتها المخلصة من كل سوء.
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