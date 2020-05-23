شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحجر الصحي عن شارع سيدي حبيب بمدينة المنيا بعد 14 يوما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم السبت، أن مديرية الصحة بالمحافظة، رفعت الحجر الصحي عن الأسر التى تم عزلها منزلياً بشارع سيدي حبيب بحي وسط مدينة المنيا، والذي استمر لمدة 14 يوما، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ، إنه تم إجراء عملية عزل المخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة، وتم وضعهم تحت الحجر المنزلى لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين، وتم وضع خطه محدده لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين للبقاء فى منازلهم طوال مدة الحجر الصحي، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الامنية والتنفيذية.

ووجه المحافظ، الشكر لجميع المواطنين على الالتزام داخل منازلهم، وتعاونهم مع أجهزة المحافظة، معرباً عن خالص تهانيه لجميع الأهالي بقدوم عيد الفطر المبارك، أعاده الله على جميع المصريين بالخير والامان والاستقرار، وناشد المحافظ المواطنين الالتزام داخل منازلهم لعبور تلك الازمة، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية لأهالى المنطقة، خلال فترة الحجر الصحي، حيث تم وضع كردوناً امنياً في مدخل الشارع، وتم مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق اجراءات الحجر الصحي في شارع سيدي حبيب بالمنيا، و تم تحديد الموقع السكني للحالات الموكدة ومخالطينهم، كما تم التنسيق مع ادارة المتوطنة لتنفيذ اعمال التطهير لمنازل الحالات الموكدة ومخالطينهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المنيا، بالإضافة لقيام الفريق الوقائي بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من اجراءات العزل المنزلي وتطبيق اجراءات مكافحة العدوي تحسبا لظهور اعراض الإصابة عليهم.

رفع الحجر الصحي عن شارع سيدي حبيب بالمنيا

رفع الحجر الصحي عن شارع سيدي حبيب بالمنيا

رفع الحجر الصحي عن شارع سيدي حبيب بالمنيا

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