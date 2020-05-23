شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لمريض ملقى على الأرض أمام «أسوان الجامعي».. ومدير المستشفى يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة ومقطع فيديو لرجل مسن ملقى على الأرض أمام مستشفى أسوان الجامعي، وسط اتهامات للمستشفى بإلقاء المريض في الشارع بدعوى تحويله إلى مستشفى آخر مخصصة للعزل بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور أشرف معبد، مدير مستشفى أسوان الجامعي، أن «الحالة لمريض يدعى جلال محمد عبدالباسط ٧٢ سنة، دخل المستشفى يوم ٢١ مايو وتم إيداعه في عناية القلب وإجراء الفحوصات والتحاليل للحالة والتي كشفت اشتباه إصابته بفيروس كورونا».

وأضاف: «وطبقا لبروتوكول وزارة الصحة فإن هناك مستشفيات محددة لاستقبال حالات العزل، وعليه تم تحويل المريض بخطاب رسمي إلى مستشفى صدر أسوان، وتم خروجه على كرسي متحرك من المستشفى لنقله إلى مستشفى الصدر ولم نلقه على الأرض، لكن مرافقي المريض أشاروا إلى عدم وجود سيارات لنقله بسبب الحظر، وتم إعادته مرة أخرى إلى داخل المستشفى وإيداعه قسم العزل، وأثناء ذلك حدث له هبوط حاد مفاجئ للدورة الدموية وتم إجراء محاولات إسعافه لكنه فارق الحياة».

مريض مسن ملقي علي الأرض أمام مستشفي أسوان الجامعي