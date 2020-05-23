شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس الإدارة المركزية الجنوبية لأمن «الوطنية للاعلام» بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن وفاة أحمد عبدالحليم وكيل وزارة الإعلام ورئيس الإدارة المركزية لأمن المنطقة المركزية والجنوبية بقطاع أمن الهيئة الوطنية للإعلام، بعد إصابته بالفيروس كورونا، والذي ظهرت أعراضه عليه منذ أسبوعين تقريبا.

وقال اللواء خالد الدكروري، مدير أمن الهيئة الوطنية للإعلام، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «فقدنا رجلا نبيلا، ولا نملك إلا أن ندعوا له بالرحمة والمغفرة»، مؤكدا أنه كان متواجدا في منزله، ولم يخالط أحدا من العاملين، لافتا إلى القيام بعملية التعقيم في مبنى الهيئة الوطنية للإعلام والمباني التابعة لها حرصا على سلامة العاملين.