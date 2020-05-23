شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر» تكرم نجل الطبيب المتوفي بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه كلا من الدكتور محمود متولى، وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، والدكتور جاد الله محمود، نائب مدير مستشفى الأقصر الدولى، إلى منزل الدكتور «محمود» نجل الطبيب الشهيد كارم محمود رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولى، والذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتكريم الأطقم الطبية التي استشهدت جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى محافظات الجمهورية.

وتوجه نجل الطبيب كارم محمود، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى واصفاً إياه بالرئيس الإنسان الذي لا ينسى أبنائه، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان التي تعمل بكل جهدها منذ بدء أزمة فيروس كورونا، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور سيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر للاهتمام البالغ والمتابعة المستمرة لحالة والده أثناء مرضه وحتى وفاته.

جدر بالذكر أن الدكتور كارم محمود، حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة العامة من جامعة أسيوط سنة ١٩٨٩ بتقدير عام جيد جداً، طبيب مقيم أمراض الباطنة جامعة أسيوط في الفترة من 1991 إلى 1995، حيث عمل في وحدة العناية المركزة ووحدة غسيل الكلى الصناعى ووحدة أمراض الغدد الصماء، حاصل على شهادة الماجستير من جامعه اسيوط بتقدير عام جيد جداً، وعمل بمستشفى الملك فهد في السعودية في الفترة 1998 إلى 1999، رئيساً لوحدة الكلى الصناعى بمستشفى الألمونيوم بنجع حمادي، وعمل مساعد المدير العام لمستشفى أسوان للتأمين الصحى في الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٤، والطبيب الاقليمي لأمراض السكر ورئيس مركز السكر بولاية عبري٢٠٠٤ إلى ٢٠١٩ والمنسق الاقليمي للأمراض غير المعدية في عمان للخطة الخمسية في الفترة ما بين ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٠، ومن ٢٠١٠ إلى ٢٠١٥ الشهادة الأوروبية في السكر والغدد الصماء ESAP، وكان آخر منصب تقلده هو رئيس قسم الباطنة والعناية المركزة بمستشفى الأقصر الدولى.