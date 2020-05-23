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الخشت يشكر السيسي باسم الجيش الأبيض بعد تكريم شهيد قصر العينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسرة الدكتور هشام الساكت:  يؤكد احساس الرئيس بالفترة الصعبة التي يمر بها الجيش الأبيض.. ودوما الرئيس وراء شعبه

 

 

أعلنت جامعة القاهرة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تكريم اسم وأسرة الدكتورة هشام الساكت وكيل كلية طب قصر العيني لشؤون خدمة البيئة وتنمية المجتمع باعتباره أحد شهداء الجيش الأبيض في مواجهة المستجد.

 

وأشار  الدكتور محمد عثمان الخشت فى بيان صادر منذ قليل من الجامعة ،  إلى أن جامعة القاهرة لها الفخر أن تقدم شهداء من الجيش الأبيض للدفاع عن جموع الشعب المصرى، مؤكدا علي أن الراحل الدكتور هشام الساكت من الشخصيات النبيلة ومن أبرز قيادات جامعة القاهرة ويتمتع بأخلاق رفيعة ونبل في السلوك واداء متميز.

 

وذكر الدكتور الخشت، أن الشهيد الراحل لم يتأخر يوماً عن أداء الواجب حتي في أصعب الظروف ولم يتخلف يوماً عن القوافل الطبية التي ترسلها الجامعة للأماكن الاكثر احتياجا وللمناطق العزيزة لمصر ومنها حلايب وشلاتين والتي استطاع أن يقدم  خدمة طبية متميزة للأهالي، بالإضافة إلى اشتراكه  في معظم اللجان الطبية في أصعب الظروف بالقصر العيني.

 

وأكد الدكتور الخشت، أن أسرة شهيد الجيش الأبيض تحت رعايتنا منذ اللحظة التي أصيب فيها الراحل د. هشام الساكت، قائلًا: "من المفارقات الجميلة إنه  رحل عنا يوم جمعة والرئيس السيسي يكرمه أيضا يوم جمعة"، مشيرًا إلى أن الجامعة أطلقت اسم شهيد كورونا على مجمع التعليم المتميز والذي كان له دور في إنشائه تخليدا له.

 

ووجه الدكتور الخشت، باسم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والجيش الأبيض من الأطقم الطبية بكل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه وحرصه الشخصي وبدون اقتراح من أحد علي تكريم شهداء الجيش الأبيض.

 

كما وجهت أسرة الشهيد الدكتور هشام الساكت، الشكر للرئيس السيسي، مؤكدين على سعادتهم  بهذا التكريم والذي يؤكد احساس الرئيس بالفترة الصعبة التي يمر بها الجيش الأبيض وهو ليس تكريمًا الدكتور هشام الساكت وإنما تكريمًا لهم جميعًا ليكون دافع لتقديم المزيد لمواجهة فيروس كورونا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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