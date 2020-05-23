شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز رهائن فى بنك وسط العاصمة الروسية موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن شرطة موسكو تحقق في احتجاز رهائن في فرع مصرف وسط العاصمة الروسية، موضحا أن مسلحا يحتجز عددا قد يصل إلى 6 أشخاص ويهدد بتفجير المبنى.

وأشار موقع روسيا اليوم، إلى أن رجال الأمن وصلوا إلى فرع مصرف "ألفا - بنك" وبدأوا مفاوضات مع محتجز الرهائن المفترض ولم يصدر إلى الآن تعليق رسمي على الحادث.

وفى وقت سابق أكد الدكتور مسلم شعيتو مدير المركز العربى الروسى، أن تسجيل روسيا عددا ثابتا من الإصابات بفيروس كورونا خلال الآونة الأخيرة يشير إلى أن الأمور في روسيا بدأت في التحسن بشكل تدريجى، وأن التزام الروسيين بإجراءات التباعد الاجتماعى تتم بشكل منتظم.

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وأضاف مدير المركز العربى الروسى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن أغلب المواطنين الروسيين تركوا المدن الكبرى وهو ما انعكس على ثبات أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خاصة بعد ابتعاد أغلب المواطنين عن الأماكن المزدحمة.

ولفت مدير المركز العربى الروسى، إلى أن هناك مخاوف من إمكانية أن تشهد روسيا موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا وهو ما حظر منه الرئيس روسى فلاديمير بوتين، وطالب حكام الأقاليم بضرورة أي تصل روسيا إلى سيناريو موجة ثانية من تفشى كورونا.