شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا استيلاء على المال العام وتربح بـ2.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط 8083 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط 55 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت "2468 إسطوانة بوتاجاز" تقدر قيمة الغاز المدعم بـ 333180 جنيه.

وأثمرت الجهود عن ضبط 23 قضايا مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت 133226لتر لبيعها فى السوق السوداء، وضبط 8005 قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت 1060,773 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط "337" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "335,589" طن، و97 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "14,924" طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 72147 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 39502494 جنيه.

وأسفرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1183 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، بينها 177 قضية ضرائب عامة، وكشف 74 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و58 قضية فى مجال الجمارك، و25 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و214 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 393 حكم قضائى، و224 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط 11 قضية فى مجالات مكافحة جرائم " إتجار بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب جمركى -– متنوع نقد"، و7 قضايا فى مجالات "إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام تربح وتربيح الغير – إحتيال مصرفى – غسل أموال ".. ، بقيمة بلغت 2410441845 جنيه مصرى وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

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ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط 1015 قضية متنوعة، أبرزها جرائم "سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر - سلاح أبيض - أموال عامة - تسول - حيازة مواد مخدرة - باعة جائلين - إتصالات وبريد" ، بالإضافة إلى ضبط تشكيل عصابى، ضم 3متهمَين إرتكبوا 3 قائع "سرقة".

وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط 33 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما تمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط 635 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا "صيد مخالف - لنشات ومراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة"، و859 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث،و141 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، و145 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و84 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وإزالة 497 مخالفة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية .

وأثمرت الجهود في مجال أمن الموانئ عن ضبط 9 قضايا تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و46 قضية متنوعة من أبرزها "جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب"، وفي مجال الأمن السياحى تم ضبط 533 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها "حفر وتنقيب عن الآثار – قضايا ومخالفات شركات سياحية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.