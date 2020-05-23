شكرا لقرائتكم خبر عن روحانى مهددا: سنرد إذا سببت أمريكا أى متاعب للناقلات المتجهة إلى فنزويلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة مهر للأنباء الإيرانية شبه الرسمية، أن الرئيس حسن روحاني قال اليوم السبت إن بلاده سترد إذا سببت الولايات المتحدة أي متاعب للناقلات التي تحمل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله في اتصال هاتفي مع أمير قطر "إذا تعرضت ناقلاتنا في منطقة البحر الكاريبي أو في أي مكان في العالم لأي متاعب من قبل الأمريكيين، فإنهم سيواجهون في المقابل متاعب أيضا".

وتشير بيانات ريفينيتيف أيكون لتتبع السفن إلى أن خمس ناقلات تحمل وقودا إيرانيا لفنزويلا التي تعاني من شح الوقود تقترب من البحر الكاريبي ومن المتوقع وصول أولها إلى مياهها يوم الأحد.