روحانى مهددا: سنرد إذا سببت أمريكا أى متاعب للناقلات المتجهة إلى فنزويلا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة مهر للأنباء الإيرانية شبه الرسمية، أن الرئيس حسن روحاني قال اليوم السبت إن بلاده سترد إذا سببت الولايات المتحدة أي متاعب للناقلات التي تحمل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.
ونقلت الوكالة عن روحاني قوله في اتصال هاتفي مع أمير قطر "إذا تعرضت ناقلاتنا في منطقة البحر الكاريبي أو في أي مكان في العالم لأي متاعب من قبل الأمريكيين، فإنهم سيواجهون في المقابل متاعب أيضا".
وتشير بيانات ريفينيتيف أيكون لتتبع السفن إلى أن خمس ناقلات تحمل وقودا إيرانيا لفنزويلا التي تعاني من شح الوقود تقترب من البحر الكاريبي ومن المتوقع وصول أولها إلى مياهها يوم الأحد.
وقال روحاني "لن تكون إيران أبدا البادئة بالنزاع... إننا نؤمن دوما بحقنا المشروع في الدفاع عن سيادتنا ووحدة أراضينا وضمان مصالحنا الوطنية، ونأمل ألا يرتكب الأمريكيون أي خطأ".
وسببت الشحنات مواجهة دبلوماسية بين إيران وفنزويلا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، حيث يخضع البلدان للعقوبات الأمريكية. وقال مسؤول كبير إن واشنطن تدرس إجراءات للرد، دون أن يذكر تفاصيل بشأن الخيارات المطروحة.
وعززت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة وجودها في الكاريبي استعدادا لما تقول إنه توسيع لعملية لمكافحة المخدرات.
لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاجون) جوناثان هوفمان قال يوم الخميس إنه لا علم له بأي عمليات تتعلق بالشحنات الإيرانية.
وقال وزير الدفاع الفنزويلي إن جيش بلاده سيرافق الناقلات الإيرانية ما إن تدخل المنطقة الاقتصادية الحصرية لفنزويلا.
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