شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للاعدادية بنسبة نجاح 98.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/ 2020بنسبة نجاح 98.6 % حيث قدم (153020) طالب وطالبة الأبحاث المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني من أصل 155055 طالب وطالبة . كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 100% ، واعتمد نتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 99% . Advertisements وأكد محمد عطية ، مدير مديرية التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة والبالغ عددهم ( 2035) سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في 21يونيو القادم ، مضيفا أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للاعدادية بنسبة نجاح 98.6% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.