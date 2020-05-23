شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة سنوات النقل بالقاهرة.. اعرف نتيجتك الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ظهور نتيجة سنوات النقل من الصف الثالث الإبتدائى حتى الصف السادس الإبتدائى، لنهاية العام، وذلك على موقع المديرية من خلال اللينك التالى http://www.cairogovresults.com/Results/DifferentStages

من جانبه أكد محمد عطية مدير تعليم القاهرة على استمرار تصحيح المشروعات البحثية بالصفين الأول الإعدادى والثانى الإعدادى وظهورهم في أقرب وقت، مع استمرار اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والاستمرار في تعقيم دواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها والتيسير على أولياء الأمور خلال دفع مصروفات رياض الاطفال المرحلة الخامسة ومراعات المسافات البينية بين الأشخاص وتوفير معقمات الأيدى .

وكان اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/ 2020بنسبة نجاح 98.6 % حيث قدم (153020) طالب وطالبة الأبحاث المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني من أصل 155055 طالب وطالبة .

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كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 100% ، واعتمد نتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 99% .

وأكد محمد عطية ، مدير مديرية التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة والبالغ عددهم ( 2035) سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في 21يونيو القادم ، مضيفا أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .