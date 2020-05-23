موعد صلاة عيد الفطر بمحافظات ومدن مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موعد صلاة عيد الفطر القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موعد صلاة عيد الفطر ولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 39 مساء يتوقيت القاهرة المحلى أمس الجمعة 29 من رمضان 1441 هجريا الموافق 22 مايو وهو يوم الرؤية. وينشر ”الخليج 365” وقت صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية القاهرة 5:22 الجيزة 5:22 الإسكندرية 5:24 بورسعيد 5:15 السويس 5:17 العريش 5:09 الطور 5:16 سانت كاترين 5:14 طابا 5:08 شرم الشيخ 5:14 دمنهور 5:23 طنطا 5:21 المنصورة 5:19 الزقازيق 5:20 بنها 5:21 Advertisements شبين الكوم 5:22 كفر الشيخ 5:21 الفيوم 5:25 بنى سويف 5:24 المنيا 5:28 أسيوط 5:28 سوهاج 5:27 قنا 5:24 أسوان 5:27 أبو سمبل 5:35 مرسى مطروح 5:35 الغردقة 5:17 الخارجة 5:35 الإسماعيلية 5:16 دمياط 5:16 السلوم 5:43 نويبع 5:10 حلايب 5:16 شلاتين 5:18

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