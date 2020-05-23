شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جامعة الأزهر تكرم شهداء فيروس كورونا تنفيذا لتكليفات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور محمد المحرصاوى ،رئيس جامعة الازهر، بتكريم أسرة الدكتور محمود هنداوى، مدير مستشفى الزهراء السابق، والذى استشهد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرؤساء الجامعات بتكريم شهداء الجامعات بفيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد المحرصاوى، فى تصريحات لليوم السابع، أنه توجه لأسرة الشهيد بصحبة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، لتكريم اسرة الشهيد، وتقديم بعض الهدايا الرمزية ،وإبلاغاهم تحيات سيادة الرئيس وتهنئته لهم بعيد الفطر المبارك.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن توجيهات الرئيس تؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها، كاشفا ان مجلس جامعة الأزهر كرم الراحل فى مجلسه الأخير، مشيرا إلى أن التكريم شمل أبناء المغفور له - بإذن الله- الدكتور محمود هنداوي الذي توفي منذ أيام تقديرا لجهوده وخدماته الطبية التي قدمها للمجتمع وكذا مشاركته في قافلة تشاد.

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