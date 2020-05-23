شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: يجب القضاء على الإرهاب لتحقيق الاستقرار بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليلـ أن وزير الخارجية السفير سامح شكرى، يجري محادثات مع الأوروبيين بشأن ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية أنه يجب التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا.

وأضاف وزير الخارجية، أنه يجب القضاء على الإرهاب لتحقيق الاستقرار بليبيا.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية، أن مصر انضمت إلى نداء عمل دولى من المقرر إطلاقه، اليوم الجمعة ويدعو للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على التحويلات المالية للمهاجرين وأسرهم وبلدانهم الأصلية، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وعدد من المؤسسات الدولية والدول على رأسهم سويسرا وبريطانيا.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المصرية داخلياً وخارجياً للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا، بما فى ذلك الحد من انعكاساتها السلبية على العمالة المهاجرة والتحويلات المالية للمهاجرين.

ويهدف النداء إلى زيادة الوعى بالآثار المشار إليها مع دعوة جميع الأطراف المعنية بقطاع التحويلات والمؤسسات الدولية لاتخاذ ما يلزم من تدابير للتخفيف منها.

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وذكرت الخارجية أن مصر حرصت على أن تكون من أوائل الدول المنضمة لهذا النداء الدولى لتسليط الضوء على تضرر العمالة المهاجرة، ومن بينها العمالة المصرية فى الخارج، من الإجراءات السلبية المرتبطة بأزمة كورونا ولجذب اهتمام المجتمع الدولى للتعامل مع الآثار السلبية للأزمة على العمال المهاجرين وأسرهم ودولهم ووضع الموضوع ضمن مجالات الاهتمام ذات الأولوية.