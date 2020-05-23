شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريم الرئيس لأسرته.. تعرف على الدكتور هشام الساكت أول شهداء جامعة القاهرة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الأول من مايو 2020، استشهد الدكتور هشام الساكت وكيل كلية طب قصر العينى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أستاذ جراحة الأطفال، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، ليكون أول حالة وفاة بجامعة القاهرة بسبب كورونا، وأصيب الدكتور هشام الساكت، بفيروس كورونا فى منتصف أبريل الماضى، وتم نقله لأحد مستشفيات العول، إلا أن الفيروس تغلب عليه، بعد 11 يوم من محاولات للعلاج.

وعبر زملاء وأصدقاء الدكتور الراحل هشام الساكت، عن حبهم وحزنهم لرحيله، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، حيث قالوا: هشام الساكت رحمة الله عليه، كانت أفضاله على كل الناس تقريبا، بعد إصابته كل القصر العينى اهتز واتعمل المستحيل عشان يتعالج، لدرجة توفير جهاز "ايكمو" اللى مصر كلها فيها تقريبا أقل من 10 أجهزة، وتشغيل الجهاز الواحد بيكلف أرقام خرافية يوميا، كل أساتذة قصر العينى الرعاية والعناية المركزة والصدر والتخدير والباطنة وكل التخصصات تقريبا، كان كل همهم فى الفترة اللى فاتت تقريبا ازاى نعالج الدكتور هشام رحمة الله عليه.

وتخليدا وتقديرا له، أطلق الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اسم الدكتور هشام الساكت، على مجمع التعليم المتطور التابع لكلية الطب بقصر العيني، حيث تولى الدكتور هشام الساكت، قيادة مجمع التعليم المتطور فى عام 2011 ليشهد تطوير معامل المجمع وامدادها بالعديد نماذج المحاكاة لكافة تخصصات الطب، وفى عام 2012 حصل المجمع على الاعتماد الدولى من الرابطة الأمريكية للتعليم الطبى المستمر، ووضع "الساكت" كل امكانيات المجمع فى خدمة كلية الطب والمستشفيات ليظل يعمل على مدار الفترة الماضية وأثناء جائحة كورونا.

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وشهد مجمع التعليم المتطور، تدريب الطاقم الطبى من أطباء وتمريض وعمال وامتياز على بروتوكولات التعامل الطبى أثناء جائحة فيروس كورونا، ومنذ إنشاء المجمع عمل الدكتور هشام الساكت كمدرب لمهارات الجراحة العامة وجراحات المناظير، كما عمل منسقا لوضع بروتوكولات التدريب الخاصة بمعامل الجراحة وجراحات المناظير وشارك فى وضع وتطوير العديد من برامج تدريب الجراحة الأساسية والمتقدمة.

كان الساكت محبا للعلم ولتلاميذه، وكان حريصا على نقل خبراته لهم، ونعته نقابة الأطباء، ووزارة التعليم العالى، وجامعة القاهرة.

كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أسرة الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب قصر العينى، والذى توفى أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكريم أسر شهداء الجيش الأبيض، وسلمت قيادات الجامعة أسرة الراحل هدايا من الرئيس كما أبلغتهم برسائله لهم.