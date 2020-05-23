شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة أطباء 2020: 7 آلاف طبيب ينتظرون حل وزارة الصحة لمشكلة التكليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أطباء تكليف مارس 2020، أن 7 آلاف طبيب يتنظرون إنهاء أزمة عدم تكليفهم حتى الآن، كي ينضموا فورًا للمنظومة الصحية، من خلال تكليفهم على النظام القديم المتعارف عليه لسنوات.

وفي بيان أوضح الأطباء، أن تكليف الأطباء بالأساس يكون كممارس عام في مديريات وزارة الصحة، ومن ثم فتح باب التقدم للتخصصات وفق نظام "النيابات"، وإتاحة كلاً من مساريّ الزمالة والماجيستير دون إجبار على الزمالة بعينها.

وأضاف أطباء تكليف 2020: على أن تقوم الوزارة بإعادة دراسة نظام الزميل المكلف الجديد، ووضع خطة زمنية واضحة تضمن التدرج المنطقي لتطبيقه وتلافي سلبياته، بما لا يخل بتماسك برنامج الزمالة المصرية ومستوى التدريب، ولا يهدد الأمان المهني للآلاف من شباب الأطباء، ولا يفاقم أزمة عجز الأطباء في الوحدات الصحية ويهبط بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لملايين المواطنين.

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واستطردوا: وإيمانًا منا بدورنا تجاه أهلنا من أبناء الشعب المصري، فقد تواصلنا مع أحد مسئولي الوزارة حول تساؤلاتنا عن نظام الممارس العام الجديد المُعلن عنه من قِبَل وزارة الصحة في بيانها الأخير قبل 3 أيام، ولماذا لم يتم تطبيق النظام القديم القانونى المُتعارف عليه حرصاً منا على إنهاء الأزمة وعدم تفاقمها أكثر من ذلك، وقد أكد لنا المسئول عن توجيهات الحكومة لحل المشكلة وتكليف الدفعة وفقا للنظام المتعارف عليه، ولكن ما أعلنت عنه الوزارة حاد عن تلك التوجيهات حيث مضت الوزارة قدمًا بالاستمرار في النظام المستحدث -الذي أثبت فشله عند تطبيقه على ثمان مائة طبيب - وفتح التقديم على نظامٍ ثالث، هدفه إرجاء حل الأزمة وإلزامنا ببرنامج الزميل المكلف للعام المقبل.

وتابع البيان: وحين استفسرنا عن هذا النظام الثالث تم إخبارنا بعدم وجود تصور واضح ومكتمل عنه رغم عزم الوزارة فتح التقديم إلكترونيًا للتسجيل في هذا النظام ابتداءً من اليوم السبت الموافق 23 مايو 2020، وتواصل وزارة الصحة التعنت معنا وتصدير صورة مشيطنة غير حقيقية عنا أن شباب الأطباء يتخاذلون عن واجبهم تجاه وطنهم وأهلهم، ونحن نثبت خلاف ذلك وأن هذا محض افتراء ليس له أساس من الصحة.