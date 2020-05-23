شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ضخ المياه تباعا للمناطق المتأثرة بالجيزة بعد إصلاح خط إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة انتهت من أعمال الإصلاح لخط 1000 مم الخارج من محطة مياه امبابة والمغذى للخزان اليابانى بالرماية. وأوضحت المحافظة ان الشركة بدأت فى إعادة ضخ المياه وتصل تباعا للمناطق المتأثرة فور تحميل الشبكات ووفقا لانتظام الضغوط واتزان الشبكة. وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة التى بدأت مساء أمس الجمعة لإصلاح خط المياه الرئيسى قطر 1000 مم زهر مرن الخارج من محطة مياه إمبابة والمغذى للخزان اليابانى بالرماية المياه والذى تسبب فى انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والكوم الأحمر والمريوطية نتيجة حدوث كسر مفاجئ . Advertisements و كان وجه محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعه انهاء أعمال الاصلاح لإعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة من الانقطاع لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين . وأشار المحافظ إلى ان شركة مياه الشرب قامت بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى. كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم زهر مرن، الخارج من محطة مياة إمبابة، والمغذى للخزان اليابانى بالرماية، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والكوم الأحمر والمريوطية، وابدت الشركة أسفها عن هذا العطل الخارج عن ارادتها فانها تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

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