شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تكثيف حملات الأحياء لرصد البناء المخالف خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار قطار الإزالات خلال إجازة عيد الفطر المبارك بدون توقف، مؤكدا أنه لا تراجع عن استعادة كل متر من أراضى الدولة المتعدى عليها ولم يتم التصالح عليها وإزالة مخالفات البناء والتصدى لكل محاولات البناء فى المهد وإزالتها على الفور.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور اليومي خلال إجازة عيد الفطر لرصد أى حالات بناء مخالف والتعامل الحازم معها وضبط القائمين عليها، مؤكداً تحويل المخالفين للنيابة العسكرية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال محافظ الجيزة إن ذلك الإجراء يأتى فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضى، حيث يعد هذا الملف من أهم الملفات التى يتم العمل عليها حاليًا.

مؤكدا التصدى لأى محاولة يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن اتخاذ عددا من الإجراءات الاستثنائية لاستقبال عيد الفطر المبارك للتسهيل والتيسير على المواطنين وحفاظا على سلامتهم .

وشدد المحافظ علي غلق أماكن التنزه والترفيه والحدائق خلال أيام العيد ومنع التجمعات والتأكيد علي غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم مع تشكيل لجان تضم كافة الجهات المعنية للمرور اليومي بمختلف الاحياء والمراكز لمتابعة تطبيق تلك القرارات والتعامل الحازم مع اي مخالفة في ضوء الاجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهه فيروس كورونا .

وأضاف راشد أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات في عيد الفطر المبارك خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمر وعلى اتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لرصد أى معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير الحلول للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالشكل المطلوب.