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نادى مجلس الدولة يهنئ الرئيس بعيد الفطر ويدعو المواطنين الالتزام بالاجراءات الاحترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة – برئاسة المستشار سمير يوسف البهي، رئيس مجلس الإدارة أصدق التهاني والتبريكات للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى مصرنا الغالية وعلى أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

 

ودعا النادي خلال بيان له، اليوم السبت،  الله عز وجل أن يحفظ مصرنا عزيزة أبية ، وأن يرفع عنا هذا البلاء المتمثل في جائحة .

 

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 كما دعا النادي جموع الشعب المصري إلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة في هذا الشأن وخاصة إجراءات التباعد الاجتماعي، ولا سيما في ظل زيادة أعداد المصابين بالمرض خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وأشاد نادي قضاة مجلس الدولة بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا الصدد، مثمناً الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي لاستمرار عجلة البناء والتنمية والتي لم تمنعها الظروف الحالية من الدوران والانتاج، وقد تبدى ذلك واضحاً في مشروع بشائر الخير الذي افتتحه الرئيس مؤخراً، وهو ما يرسم بجلاء ملامح رائعة لمستقبل مشرق سنراه ونعيشه في بلدنا الحبيبة مصر.

 

 

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