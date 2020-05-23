شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حى المقطم يزيل أدوارا مخالفة أثناء وقت الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت إدارة المتابعة والإشغالات بحى المقطم بقيادة المهندس وليد إبراهيم وقوى من شرطة قسم المقطم بقيادة الرائد أحمد بهاء حملة على بعض العقارات التى بها أدوار مخالفة بشوارع منطقة الهضبة الوسطى، وتمت إزالة عدد من الأدوار المخالفة.

وقال المهندس وليد إبراهيم مدير المتابعة بحى المقطم أنه تم شن حملة على أحد العقارات التى استغل مالكها وقت الحظر وقام ببناء دورين مخالفين، وتم التحفظ على خلاطة أسمنت وتحويل محضر الإشغالات للنيابة العسكرية.

وأضاف مدير متابعة المقطم، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم خلال الشهر الماضى تنفيذ 20 حملة إزالة لمبانى مخالفة ومن بينهم عقارات بالكامل، لافتاً إلى أن إجمالى عدد حمالات الاشغالات للشهر الجارى يبلغ 50 حملة تم الانتهاء من تنفيذ 25 حملة إشغالات حتى الآن.

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وأشار مدير المتابعة إلى أن هناك تعليمات مشددة من العميد طارق الكومى رئيس حى المقطم بضرورة متابعة جميع العقارات بنطاق الحى، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا تاما مع مأمور قسم المقطم العقيد عمرو عوض فى حمالات الإزالة ورفع الاشغالات.

وكان حى المقطم برئاسة العميد طارق الكومى استجاب لما نشره ”الخليج 365” من رصد لبناء أدوار مخالفة بشوارع الهضبة الوسطى التابعة للحى، ووجه بإزالة هذه الأدوار و تحرير محاضر لملاك هذه العقارات.