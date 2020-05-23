شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد توقيع برتوكول مع شركة أمن لتأمين ميدان التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة توقيع برتوكول بين المحافظة وإحدى الشركات للقيام بأعمال تأمين وحراسة ميدان التحرير، حفاظًا على ما تحقق من أعمال لتطويره، ووقع البرتوكول اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة.

تحول ميدان التحرير إلى قطعة من أوروبا، حيث تم الانتهاء من أعمال تجميله وإنارته، بالتنسيق بين وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والسياحة والأثار وقطاع الأعمال العام ومحافظة القاهرة، والتى تعاونت لكى يخرج الميدان الأشهر فى مصر بصورة رائعة لا تقل أهمية وقيمة عن أهم الميادين العالمية سواء فى أوروبا أو أمريكا، بجانب تجميل وإنارة 44 عقارات محيطة بالميدان للتحول منطقة وسط البلد إلى درة تتلألأ، لاسيما فى ظل المتابعة اليومية من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لأعمال التجميل والتطوير.

Advertisements

وبلغت تكلفة مشروع إضاءة الميدان بالكامل الذى تم على ثلاثة مراحل نحو 60 مليون جنيه، تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، واستغرق العمل بالمشروع نحو 3 أشهر.

ويعد تطوير مجمع التحرير أشهر مبانى الميدان، من ضمن مشروع التطوير، حيث تم الانتهاء من دهانه وإضاءته بمنظومة إنارة حديثة تظهر شكله الجمالى، ليضاهى التطوير الجديد الذى شهده الميدان ويتناسب مع فكرة تحويل الميدان لمتحف مفتوح.

كما شهد مشروع تطوير ميدان التحرير بوسط القاهرة إنجازا كبيرا ليتحول المشهد بالميدان لمتحف مفتوح بعد تثبيت مسلة فرعونية بالوسط والبدء في أعمال تثبيت الكباش الفرعونية فور الانتهاء من ترميمها.