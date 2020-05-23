شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف شروط العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة عن أهم الشروط الواجب توافرها في العزل المنزلي منها وجود المريض في غرفة خاصة سواء شاب أو كبار سن ، مشيرة الي أن العزل يتم بعد الكشف علي المريض لدي الطبيب المعالج و شرحه للمريض طرق العلاج وكيفية قياس درجة حرارته.

وأوضحت وزارة الصحة، أن مواصفات المنزل الذي يتم عزل المريض فيه يجب أن يضم غرفة مستقلة ذات تهوية طبيعية جيدة و أن يكون للمريض حمام خاص ولو حمام مشترك يجب أن تكون غرفة المريض الأقرب للحمام ، ويجب علي المريض ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة وتطهير الحمام بعد خروج المريض في كل مرة

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و أشارت وزارة الصحة ، الى أنه يجب تواجد شخص واحد من الاصحاء غير مسن مسئول عن تقديم الاكل للمريض أو المستلزمات الشخصية التي يحتاج إليها ولا يجب أن يدخل الغرفة وإذا إضطر لذلك عليه أن يدخل الغرفة وهو يرتدي كمامة وماسك ويغسل يديه بعد الخروج، كما يجب أن يكون لكل شخص أدوات شخصية للمريض خاصه به بجانب منع الزيارات

و أوضحت الوزارة ، أنه في حالة طلب خدمة الدليفري يجب أن يغسل المريض يديه ويرتدي كمامة أثناء دفع النقود كما يجب علي المريض تغيير الكمامة يوميا ،و في حالة استمرار درجة حرارة الجسم مرتفعة لأكثر من 3 أيام يجب التواصل مع الخط الساخن 105 أو الذهاب المستشفي التي كشف فيها المريض .