محمد اسماعيل - القاهرة - قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة لديها عدة ملفات تدرسها خلال دور الانعقاد الجاري للبرلمان والأخير، أهمها توطين الصناعة بعد انهيار العولمة، والذي ثبت بعد أزمة فيروس كورونا المستجد والذي نال من العالم كله، أن الاقتصاد يحتاج للاعتماد بشكل رئيسي على الصناعة الوطنية، وثبت انه لابد من الاعتماد عليها.
وأضاف عامر في تصريحات خاصة لمصراوي، السبت، أن اللجنة ستبحث دورها في هذا الصدد وما يحتاجه الملف من دعم، مؤكدا أن اللجنة ستقدم للدولة الدعم الكامل.
وأكد عامر أن مجالي الصناعة والزراعة هما أهم دخل الآن بعد أن أثبتت السياحة هشاشة الدخل في الأزمات التي سرعان ما يتأثر بها قطاع السياحة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر: توطين الصناعة على رأس أولويتنا بالبرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.