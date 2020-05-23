بالصور.. تركيب كبائن تعقيم الأفراد أمام مصانع "الدلتا للسكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قالت وزارة التموين، إن مصانع شركة الدلتا للسكر، ستواصل العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك بنظام الورديات "صباحا ومساء" واستلام محصول بنجر السكر من المزارعين وإنتاج السكر المحلي من البنجر وتوفيره للمواطنين طوال الوقت، كما نجح المهندسون والفنيون بالشركة من تصميم كبائن تعقيم الأفراد وتركيبها أمام أبواب المصانع، كإجراء احترازي من الوقاية من انتشار فيروس كورونا، بالاضافة إلى توفير كواشف حراري للكشف على درجات الحرارة للعاملين قبل دخولهم المصانع يوميا، كما يتم تعقيم الأتوبيسات الخاصة باستقلال العاملين بالشركة بشكل مستمر.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم وسداد مستحقاتهم أول بأول وانتظام انتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين، لافتا إلى أن مخزون السكر يكفي احتياجات المواطنين لأكثر من 5 أشهر، وأن كافة السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، ولحوم ودواجن تكفي احتياجات المواطن كما أن المخزون الاستراتيجى لأي سلعة لا يقل عن 5 أشهر، وأن القيادة السياسية وجهت باستمرار تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية طوال الوقت.

‏‪ ‬

وتواصل شركة الدلتا للسكر استلام محصول البنجر من المزارعين وفق جداول منظمة منعا للتكدس ،تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار انتاج السكر المحلي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية طوال الوقتً، بجانب توفير الشركة كافة المستلزمات الوقائية للعاملين ،وتوزيع نشرات توعوية وإرشادية الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في هذا الشأن.