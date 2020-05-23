الحكومة: تطبيق قرارات الدولة بكل حسم خلال العيد ومنع أي تجمعات لمكافحة كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، اتصالات هاتفية مع المحافظين لمتابعة الاستعدادت الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، وحرص الوزير علي التأكد من توافر كافة السلع الغذائية والتموينية بالأسواق.

وأكد اللواء محمود شعراوي على القيادات المحلية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات خلال اجازة عبد الفطر المبارك ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية و كل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل اتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهري.

وأكد وزير التنمية المحلية، التنسيق بين الوزارة و الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن بها لتطبيق القرارات الخاصة بفيروس كورونا بكل حسم وعلي رأسها تعديل مواعيد حظر التجوال لتبدأ من الساعة الخامسة مساءا وحتي السادسة صباحاً والتنسيق مع إدارات المرور للتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد اللواء محمود شعراوي علي عدم التهاون في تنفيذ كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، كما وجه شعراوي كافة قيادات الإدارة المحلية من سكرتير العموم ورؤساء المدن والاحياء والمراكز والوحدات القروية بضرورة المرور الدوري على مدار اليوم خلال أجازة العيد لرصد أي محاولات من المواطنين للقيام بأي مخالفات للبناء أو التعدي على ممتلكات الدولة والتعامل معها بحزم وفرض هيبة الدولة وإزالة أي مخالفات في المهد والتنسيق مع مديريات الامن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري.

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وقال شعراوي: نريد أن تمر أجازة العيد بدون تسجيل مخالفة واحدة للبناء المخالف أو التعدي علي أراضي الدولة أو البناء علي الأراضي الزراعية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات ستتابع تطورات الوضع بالمحافظات علي مدار أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظات، كما تتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم الإلتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).

وأهاب اللواء محمود شعراوي بالمواطنين في كافة المحافظات الإلتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء للحفاظ على سلامتهم وآمنهم والإحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن جهود المحافظات مستمرة لرفع كفاءة منظومة ونقل المخلفات وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع التراكمات من القمامة وتعقيم وتطهير المنشآت والمبانى والشوارع والميادين ومواقف سيارات النقل العام عدة مرات يومياً لمنع انتقال العدوى ومواجهة فيروس كورونا ، لافتاً الى استمرار حملات التوعية في جميع المحافظات بمشاركة الشباب ومنظمات المجتمع المدنى عن مخاطر التجمعات والأنشطة الجماعية ودورها الخطير في نقل العدوى وضرورة اتباع التعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن .

وأشاد اللواء شعراوى ببعض المبادرات المجتمعية التى أطلقها المحافظين خلال الأيام الماضية لدعم العاملين في قطاع النظافة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعاون مع بعض الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتوفير كمامات ومطهرات ومواد التطهير والتعقيم اللازمة لحمايتهم من انتقال العدوى إليهم أثناء أداء عملهم و توعيتهم للحفاظ على سلامتهم وتعريفهم بكيفية استخدام أدوات الوقاية والمطهرات خلال العمل لحماية أنفسهم.