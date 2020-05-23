ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عدة حملات أمنية وانضباطية مُكبرة، لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي المختلفة. أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 11 ألف و 501 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها.

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