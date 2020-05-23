نادي مجلس الدولة يهنئ السيسي بعيد الفطر ويدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قدم مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة –برئاسة المستشار سمير يوسف البهي، رئيس مجلس الإدارة- أصدق التهاني والتبريكات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ودعا النادي خلال بيان له، اليوم السبت، الله عز وجل أن يحفظ مصرنا عزيزة أبية، وأن يرفع عنا هذا البلاء المتمثل في جائحة "كورونا".

كما دعا النادي جموع الشعب المصري إلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة في هذا الشأن وخاصة إجراءات التباعد الاجتماعي، ولا سيما في ظل زيادة أعداد المصابين بالمرض خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشاد نادي قضاة مجلس الدولة بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا الصدد، مثمناً الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي لاستمرار عجلة البناء والتنمية، والتي لم تمنعها الظروف الحالية من الدوران والإنتاج، وقد تبدى ذلك واضحًا في مشروع بشائر الخير الذي افتتحه الرئيس مؤخرًا، وهو ما يرسم بجلاء ملامح رائعة لمستقبل مشرق سنراه ونعيشه في بلدنا الحبيبة مصر.