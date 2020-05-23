مصر | نادي قضاة مجلس الدولة يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر

هنأ المستشار سمير يوسف البهي رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، إعاده الله علينا وعلى مصرنا الغالية وعلى أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأشاد النادي، خلال بيان صحفي، اليوم السبت، بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا الصدد، ومثمنًا الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستمرار عجلة البناء والتنمية والتي لم تمنعها الظروف الحالية من الدوران والانتاج، وقد تبدى ذلك واضحًا في مشروع بشائر الخير الذي افتتحه سيادة الرئيس مؤخرًا، وهو ما يرسم بجلاء ملامح رائعة لمستقبل مشرق سنراه ونعيشه في بلدنا الحبيبة مصر.

وقال المستشار وائل فرحات عبد العظيم وكيل مجلس الدولة والمتحدث الرسمي باسم لنادي قضاة مجلس الدولة: " ندعو الله عز وجل أن يحفظ مصرنا عزيزة أبية، وأن يرفع عنا هذا البلاء المتمثل في جائحة كورونا ، ويدعو النادي جموع الشعب المصري إلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة في هذا الشأن وخاصة إجراءات التباعد الاجتماعي، ولا سيما في ظل زيادة أعداد المصابين بالمرض خلال الأيام القليلة الماضية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى أمس.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان رسمي، تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.