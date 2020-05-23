شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: يجوز تشغيل العامل خلال العيد إذا اقتضت ظروف العمل بضعف الأجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة القوى العاملة منشورًا لمديرياتها ومكاتبها على مستوى المحافظات لمتابعة إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام مع الشركات والمصانع.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إنه تماشيا مع القرارات التى أصدرها الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار جهود الدولة فى المحافظة على صحة المواطنين ودرئا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأنها.

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وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، واستجابة لمواجهة تداعيات الظروف وحالة الضرورة الراهنة ، فقد تقرر منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة مدفوعة الأجر اعتبارا من الأحد 24 وحتى الخميس 28 مايو الجاري.

ووفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون العمل ، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى أيام الأعياد إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام لمثلى هذا الأجر.