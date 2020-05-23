شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أول يوم العيد.. انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، انخفاض أخر فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد جنوب سيناء طقس معتدل والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، فينا يشهد شمال الصعيد طقس معتدل والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائلا للبرودة .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوى متمركز على غرب البحر المتوسط .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد بالقاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجات، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 18 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة.

و يشهد اليوم السبت انخفاض أخر وملحوظ فى درجات الحرارة، ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

و يشهد شمال الصعيد طقس حار ، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب سيناء طقس حار والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر .

و ليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.