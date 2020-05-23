ضبط 5871 شخصا اخترقوا حظر التجول و2954 سيارة مخالفة فى 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار حظر التجول الجزئى على مستوى الجمهورية، حيث نجحت في ضبط 5871 شخصا مخالف لقرار حظر المواطنين.
وأثمرت الجهود عن ضبط (2954) سيارة مخالفة، و(130) دراجة نارية مخالفة، و(182) مركبة "توك توك" مخالفة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.
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