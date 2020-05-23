شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دول أفريقيا من حيث الإصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى القارة الأفريقية تجاوزت الـ100 ألف، فيما تخطت حصيلة الوفيات الثلاثة آلاف، حيث إنه حسب آخر بيانات المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، سجلت في القارة السمراء حتى اليوم السبت 103933 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتوفى 3183 مريضا على الأقل جراء العدوى.

ويعود أكبر عدد من هذه الإصابات 32.3 ألف حالة إلى منطقة شمال أفريقيا وتماثل 41473 شخصا للشفاء من كورونا في أفريقيا حتى الآن، حسب بيانات المراكز وتتصدر جمهورية جنوب أفريقيا قائمة أكبر بؤر الفيروس التاجى فى القارة السمراء بـ 20125 إصابة مؤكدة، تليها مصر 15786 إصابة، والجزائر (7918 إصابة)، والمغرب (7332 إصابة)، ونيجيريا (7261 إصابة).

وتتصدر الدول نفسها قائمة البلدان الأفريقية الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الوفيات، حيث تعود المرتبة الأولى إلى مصر بـ707 حالات وفاة، تليها الجزائر (582 وفاة)، وجنوب أفريقيا (397 وفاة)، ونيجيريا (221 وفاة)، والمغرب (197 وفاة).

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