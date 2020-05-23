شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: استغلال فترة إجراءات العيد فى تعقيم الشوارع والمؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الاحياء وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بالاستمرار في تكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات خاصة خلال ايام عيد الفطر المبارك .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستغلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية فى العيد فى تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع كإجراء احترازى ووقائى مؤكدًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة القيام بحملات تعقيم موسعة بالشوارع والمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق على أن تتم هذه الحملات بصفة يومية صباحًا ومساءً .

وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدى لأى محاولة للبناء المخالف أثناء إجازة عيد الفطر المبارك موجهًا رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها لعدم السماح للمخالف بتكرار المخالفة مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

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وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك مشيرًا إلى أن جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات .

وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع .

وشدد محافظ القاهرة على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.