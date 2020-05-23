شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: تطبيق قرارات الدولة بكل حسم ومنع أى تجمعات فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم السبت عدد من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، وحرص الوزير على التأكد من توافر كافة السلع الغذائية والتموينية بالأسواق.

وأكد شعراوى، في بيان اليوم، على القيادات المحلية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات خلال إجازة عبد الفطر المبارك ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل اتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهرى .

وأكد وزير التنمية المحلية، التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن بها لتطبيق القرارات الخاصة بفيروس كورونا بكل حسم وعلي رأسها تعديل مواعيد حظر التجوال لتبدأ من الساعة الخامسة مساءا وحتى السادسة صباحاً والتنسيق مع إدارات المرور للتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وخاصة فى الشوارع على الكورنيش فى المدن الساحلية لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد شعراوى، على عدم التهاون في تنفيذ كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا ، كما وجه كافة قيادات الإدارة المحلية من سكرتير العموم ورؤساء المدن والاحياء والمراكز والوحدات القروية بضرورة المرور الدوري علي مدار اليوم خلال إجازة العيد لرصد أي محاولات من المواطنين للقيام بأي مخالفات للبناء أو التعدي علي ممتلكات الدولة والتعامل معها بحزم وفرض هيبة الدولة وازالة أي مخالفات في المهد والتنسيق مع مديريات الامن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري .

Advertisements

وقال شعراوى: "نريد أن تمر إجازة العيد بدون تسجيل مخالفة واحدة للبناء المخالف أو التعدي علي أراضي الدولة أو البناء علي الاراضي الزراعية" .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات ستتابع تطورات الوضع بالمحافظات علي مدار أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظات ، كما تتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).

وأهاب اللواء محمود شعراوى بالمواطنين في كافة المحافظات الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء للحفاظ على سلامتهم وآمنهم والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم فى المنازل.

وأشار وزير التنمية المحلية، الى أن جهود المحافظات مستمرة لرفع كفاءة منظومة ونقل المخلفات وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع التراكمات من القمامة وتعقيم وتطهير المنشآت والمبانى والشوارع والميادين ومواقف سيارات النقل العام عدة مرات يومياً لمنع انتقال العدوى ومواجهة فيروس كورونا ، لافتاً الى استمرار حملات التوعية في جميع المحافظات بمشاركة الشباب ومنظمات المجتمع المدنى عن مخاطر التجمعات والأنشطة الجماعية ودورها الخطير في نقل العدوى وضرورة اتباع التعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة فى هذا الشأن.