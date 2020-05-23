شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للسياحة: الدول العربية قدمت حزم مساعدات للقطاع.. والإمارات فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المنظمة العربية للسياحة تقريرا يرصد تحركات الحكومات العربية لدعم قطاع السياحة خلال أزمة جائحة كوفيد 19، وايجاد حلول من خلال المبادرة إلى اتخاذ حزم اقتصادية فاعلة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وايضا لدعم مشاريع البنية التحتية خلال الفترة الراهنة.

وأكد التقرير أن الامارات تصدرت الدول العربية فى حجم الحزم التحفيزية والتسهيلات المصرفية التى تم تخصيصها لقطاع السياحة بلغت 76 مليار دولار، تلتها السعودية بدعم 60.4 مليار دولار، ثم سلطة عمان بدعم 20 مليار دولار، والبحرين بدعم بلغ 11 مليار ، واحتلت مصر المركز السادس بدعم 6.4 مليار دولار، والاردن 2.4 مليار دولار ، والكويت 1.6 مليار دولار والمغرب 1 مليار دولار، فيما ولبنان دعمت القطاع ب800 مليون دولار، وكذلك تونس. فيما خصصت ليبيا 300 مليون دولار لدعم القطاع، والعراق قدمت حزم تحفيزية وتسهيلات مصرفية بقيمة 250 مليون دولار، وفلسطين بقيمة دعم بلغت 120 مليون دولار، وموريتانيا 100 مليون دولار.

وكانت المنظمة العربية للسياحة قد أصدرت تقريرا مشتركا مع الاتحاد العربي للنقل الجوي، شامل التحليلات البيانية حول آثار فيروس «كورونا» على قطاعي السياحة والطيران ويتوقعا انخفاض فى عدد السائحين من والى العالم العربي بنسبة 40% مقارنة مع العام الماضى وبتراجع فى الايرادات قد يصل إلى 28 مليار دولار وانخفاض مساهمة قطاع الطيران في الناتج الإجمالي العربي بنحو 65 مليار دولار.

وأوضح التقرير، بأنه من المتوقع انخفاض عدد السائحين من وإلى العالم العربي بنسبة 40% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بتراجع في الإيرادات قد يصل إلى نحو 28 مليار دولار أمريكي، بالإضافة الى انخفاض مساهمة قطاع الطيران في الناتج الإجمالي العربي بنحو 65 مليار دولار، لافتا إلى أن منظمة الطيران المدني الدولية شكلت فريقا من 14 دولة عضوا بالمنظمة لوضع التدابير الرئيسية لحماية صحة الركاب والعاملين في مجال الطيران اتساقا مع المعايير الصحية العالمية، للمساعدة في إعادة إطلاق الرحلات الجوية وتعافي قطاع الطيران".