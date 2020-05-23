محافظ الجيرة يوجه بسرعة إصلاح الخط المتسبب فى انقطاع المياه عن الهرم وفيصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة التي بدأت مساء أمس الجمعة ومتواصلة حتى الآن في أعمال الإصلاح لخط المياه الرئيسي قطر 1000 مم زهر مرن الخارج من محطة مياة إمبابة والمغذى للخزان الياباني بالرماية المياه والذي تسبب في انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والكوم الأحمر والمريوطية نتيجة حدوث كسر مفاجئ . ووجه محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه انهاء أعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه الي المناطق المتأثرة من الانقطاع لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين . Advertisements وأشار المحافظ إلى ان شركة مياه الشرب قامت بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125من أى تليفون أرضى. كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000مم زهر مرن، الخارج من محطة مياة إمبابة، والمغذى للخزان اليابانى بالرماية، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والكوم الأحمر والمريوطية، وابدت الشركة أسفها عن هذا العطل الخارج عن ارادتها فانها تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

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