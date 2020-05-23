شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تعلن وفاة رابع مدرس بفيروس كورونا... وإعانة فورية لأسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة المعلمين وفاة رابع حالة بين المعلمين بفيروس كورونا المستجد وهو وليم ملاك، ونعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، وليم ملاك مدرس الرياضيات بمدرسة عبد المنعم واصل الإعدادية بنات بحلوان فى القاهرة متأثرا بفيروس كورونا .

وأعرب نقيب المعلمين عن خالص تعازيه لأسرة المعلم ، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر له ويلهم أسرته الصبر والسلوان .

وأكد الزناتي مجددا صرف إعانات فورية لأسرة شهداء كورونا من المعلمين ، ووجه تعليمات فورية إلى سيد على رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان بالتواصل مع أسرة الفقيد لصرف تلك الإعانة .

جدير بالذكر أن وليم ملاك هو رابع حالة وفاة من المعلمين من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كانت نقابة المعلمين، قد نعت عبد اللطيف سعيد إمام مدرس بمدرسة الشهيد على نجم بإدارة المطرية، وحسنى سيد حسن المدرس بمدرسة السلام الابتدائية ببولاق الدكرور، ومحمد أمين المدرس بمدرسة الجيزة الكهربائية الفنية، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وتقدم بخالص العزاء لأسرة المعلمين داعيا المولى عز وجل أن يغفر لهما ويرحمهما ويلهم أسرتهما الصبر والسلوان، كما أعلنت أنه سيتم صرف إعانة فورية لأسر المدرسين من نقابتهم.

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كما تقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة إيمان الحسينى محمد معلمة بمدرسة الشهيد على نجم بإدارة المطرية التى توفيت نتيجة ارتفاع شديد فى ضغط الدم، وليس بسبب كورونا كما يروج البعض.

وكان خلف الزناتى أعلن إطلاق النقابة خدمة واتس آب على رقم" 01551719502" لتلقى شكاوى معلمى المدارس الخاصة، بعد أن تزايدت حالات استغناء بعض أصحاب هذه المدارس عن عدد من معلميها، أو منحهم إجازات إجبارية حتى شهر سبتمبر المقبل بدون أجر.