شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع إعلان النتائج.. ازاى تحسب مجموعك فى الإعدادية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت بعض المديريات التعليمية فى إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بعد انتهاء تقييم الأبحاث، فيما ينتظر الطلاب معرفة نتائجهم خلال العام الدراسى استعدادا لتنسيق القبول بالثانوى العام والفنى.

وكشف الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، تفاصيل طريقة احتساب مجموع درجات طلاب الصف الثالث الإعدادى نهاية العام بعد قرار إلغاء الامتحان التقليدى واستبداله ببحث قدمه الطالب فى منهح الترم حتى 15 مارس الجارى.

وأضاف حجازى، فى تصريح خاص، أن الطالب سيحصل على 100% أى الدرجة الكاملة فى المادة، بشرط تحقق إطار البحث، من حيث طريقة العرض ودقة المعلومة والتعمق في الشرح وكتابة المراجع، مشيرا إلى أن عنصر التميز بين الطلاب فى تنسيق الثانوى العام بعد حصول الطلاب على الشهادة الإعدادية هى درجة الترم الأول، قائلة: درجات الطلاب فى الفصل الدراسى الأول ستحدد مصير الطالب فى الدخول أما تعليم فنى أو عام بالمرحلة الثانوية.

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وأكد حجازى، أن حصول الطالب على درجة البحث كاملة يأتى فى إطار تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب مع الاعتداد بدرجة الترم الأول فى تنسيق القبول، موضحا أن الطالب الذى لم يقدم بحثا سوف يرسب ويكون مضطر لأن يدخل دور ثان فى يونيو المقبل.



وأوضح حجازى، أن مجموع درجات الترم الثانى فى الشهادة الإعدادية 140 درجة تضاف إلى 140 درجة بالفصل الدراسى الأول ويتم احتساب مجموع درجات الطالب الكامل، مضيفا أن الـ" 140 درجة المخصصة للترم الثانى تعادل 100% من مجموع الترم الثانى.