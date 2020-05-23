شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُعرب عن خالص تعازيها في ضحايا تحطم طائرة باكستانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن خالص التعازي في ضحايا تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية أمس بمنطقة سكنية في مدينة كراتشي، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

ونقل البيان تعازي مصر حكومةً وشعبًا لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين، كما أعرب البيان عن وقوف مصر بجانب باكستان في هذا المُصاب الأليم.