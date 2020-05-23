شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح فئات الطلاب المسموح لهم بالتظلم على نتائج مشاريع الأبحاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فئات الطلاب المسموح لها بالتظلم على نتيجة مشاريع الأبحاث، تزامنا مع بدء المديريات التعليمية إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى.

وأوضحت المصادر، فى تصريح خاص، أن الطالب الذى لم يجتاز البحث من حقه أن يتقدم بتظلم فى المدرسة والإدارة التابع لها، موضحة أن التظلم حق كفله القانون للطلاب وبالتالى لا تستطيع المدرسة أو الإدارة حرمانه منه، لافتا إلى أن الطالب الذى اجتاز البحث لن يكون هناك مجال للتظلم لأن من يجتاز البحث سيحصل على الدرجة النهائية فى جميع المواد والبحث، وبالتالى لا يوجد سبب للتظلم، كما أن الطالب الذى لم يقدم بحثا من الأساس لديه فرصة واحدة فى التظلم وذلك حال عدم إعلانه من قبل المدرسة بأنه لم يقدم بحثا، أما إذا كان على علم بأنه لم يقدم بحثا فليس من حقه التظلم.

وأوضحت المصادر على الطلاب متابعة نتائجهم للحصول على نسخة منها، كما ستحتفظ المدارس بنسخة من نتائج الطلاب باعتبارها أوراق امتحانات رسمية.

وبدأت المدارس إعلان نتائج مشاريع الأبحاث لطلاب النقل بعد انتهاء مرحلة تقييم المشروعات حسب قواعد ومعايير التصحيح على رأسها تنوع مصادر المعرفة بالبحث وشمول المشروع لجميع التخصصات للمقرات الدراسية فى جميع المواد.

