شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل رحلة مصر للطيران القادمة من بيروت تقل 80 عالقا مصريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهر، اليوم السبت، رحلة استثنائية قادمة من العاصمة اللبنانية ييروت وعلى متنها 80 راكبا من العالقين فى لبنان، وقالت مصادر بمطار القاهرة إن رحلة خاصة استثنائية تابعة لشركة مصر للطيران رقم MS3201 قد وصلت مطار القاهرة اليوم السبت وعلى متنها 80 راكب قادمين من لبنان.

جدير بالذكر أن رحلات الجسر الجوى لعودة العالقين المصريين والتى تنفذها وزارة الطيران قد توقفت أمس على أن تستكمل الأسبوع المقبل فى حين تقوم عدد من الشركات والجهات بتنظيم رحلات خاصة " شارتر" لإجلاء بعض العالقين المصريين من عدة دول بالعالم.

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ومن المقرر أن يجرى الحجر الصحى بمطار القاهرة فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحى المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 7 أيام بالعزل على أن يعاد تحليل له مرة أخرى وفى حال سلبية التحليل يتم خروجه وإستكمال باقى ال14 يوم بمنزله أما فى حال إيجابية الحالة فيتم إتخاذ الإجراءات الطبية فورا وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.