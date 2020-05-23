بعد صفحة الفيسبوك.. ما هي الخدمات الإلكترونية المقدمة لحاجزي الإسكان الاجتماعي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

خصصت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، صفحة خاصة بموقع فيسبوك، لتكون أداة تواصل بين صندوق الإسكان الاجتماعي والحاجزين تسهيلا عليهم.

لكن هذه الخدمة ليست الأولى التي يعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي للتسهيل على الحاجزين، فتم خلال الفترة الأخيرة إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية حتى يستفيد كل الحاجزين في كل المدن والمحافظات منها.

وينشر "الخليج 365" الخدمات التي يتم تقديمها بشكل إلكتروني على النحو التالي:

قناة جديدة للاتصال:

أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للتواصل مع المواطنين، والتي يمكن التواصل عليها من خلال الرابط التالي: (www.facebook.com/shmffeg).

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصفحة الجديدة عبر موقع "فيسبوك" ستكون قناة اتصال جديدة ما بين الصندوق والمواطنين، حيث ستقدم عدة خدمات للمواطنين، منها إطلاعهم على جميع الأخبار والإعلانات الجديدة الخاصة بالوحدات السكنية، واستقبال شكاوي واقتراحات المواطنين حول مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات، وسيتم التعامل معها من قِبَلِ الإدارات المختصة داخل الصندوق.

وأضافت، أن الصفحة ستقوم أيضاً بعرض فيديوهات وتقارير مصورة حول مشروعات الإسكان الاجتماعي، مما يوضح الأشكال النهائية للوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها أمام المواطن، بجانب نشر فيديوجراف لأبرز الخدمات المقدمة عبر الصندوق، والأوراق والخطوات المطلوبة للتقدم لإعلانات الإسكان الاجتماعي المختلفة، ونشر تصميمات وفيديوهات تشرح للمواطن كيفية الاستفادة القصوى من جميع الخدمات المُقدمة من الصندوق.

السداد الإلكتروني:

اتاح صندوق الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع البنك المركزي، مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل.

وتساعد المبادرة الجديدة عملاء الصندوق المخصص لهم وحدات سكنية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي تم طرح منه 12 إعلانا ويجري الآن حجز الإعلان الـ13 في محافظات الصعيد، على سداد أقساط وحداتهم السكنية بعدة طرق.

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وأتاحت المبادرة سداد أقساط شقق الإسكان الاجتماعي بطريقتين، الأولى السداد بالكرت المدفوع مقدمًا، أو الثانية عن طريق محفظة الهاتف المدفوع من الموبايل، عن طريق تحميل تطبيق محفظة البنك على الهاتف بعد أن يتيح البنك هذه المحفظة، ليعيد إرسال رسالة شهريا تتضمن موعد وقيمة القسط الشهري، على أن تكون هذه الخدمة مقدمة مجانًا. الخدمة الجديدة تم إتاحتها للحاجزين أول ديسمبر 2019، لعملاء أكبر 5 بنوك مانحة لتمويل مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي - كمرحلة أولى - وهي بنوك (الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – البنك التجاري الدولي – بنك التعمير والإسكان) والذين يزيد عددهم عن 222 ألف عميل. بوابة بوابة خدمة العملاء C Services:

كما أطلق الصندوق بوابة خدمة العملاء، والتي تتيح العديد من الخدمات التي يحتاجها الحاجزين في مكان واحد، مثل طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

2- طلب تعديل من دور إلى دور أرض، على أن تكون الخدمة خاصة بالحالات المرضية فقط.

3- طلب رفع أو استكمال المستندات الأساسية.

4- طلب تعديل المدينة طبقًا لاستمارة الحجز.

5- طلب تصحيح اسم صاحب الطلب الأصلي

6- طلب تصحيح الرقم القومي.

7- طلب تعديل أو إضافة رقم الهاتف.

8- خدمة الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي، حيث يمكنك للمواطنين الإبلاغ عن مخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي، ويمكن الاستفادة من هنا.

https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit