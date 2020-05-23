نقابة المعلمين تعلن وفاة رابع مدرس بفيروس كورونا وإعانة فورية لأسرته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت نقابة المعلمين وفاة رابع حالة بين المعلمين بفيروس كورونا المستجد وهو وليم ملاك.

ونعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، وليم ملاك مدرس الرياضيات بمدرسة عبد المنعم واصل الإعدادية بنات بحلوان فى القاهرة متأثرا بفيروس كورونا.

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وأعرب نقيب المعلمين عن خالص تعازيه لأسرة المعلم، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر له ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وأكد الزناتي مجددا أنه يتم صرف إعانات فورية لأسرة شهداء كورونا من المعلمين ، ووجه تعليمات فورية إلى سيد على رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان بالتواصل مع أسرة الفقيد لصرف تلك الإعانة.

جدير بالذكر أن وليم ملاك هو رابع حالة وفاة من المعلمين من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.