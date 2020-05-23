محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
أعلنت وزارة الداخلية أنه من المقرر اعتباراً من الساعة 9 مساء اليوم السبت، رفع السيارات المتواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية لمخالفتها للقرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق.
وأكدت الوزارة عدم السماح بانتظار السيارات بها، حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 30 الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: رفع السيارات المتواجدة بطرق الكورنيش في جميع المحافظات من التاسعة مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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