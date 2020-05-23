الداخلية: رفع السيارات المتواجدة بطرق الكورنيش في جميع المحافظات من التاسعة مساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية أنه من المقرر اعتباراً من الساعة 9 مساء اليوم السبت، رفع السيارات المتواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية لمخالفتها للقرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق.

وأكدت الوزارة عدم السماح بانتظار السيارات بها، حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 30 الجاري.