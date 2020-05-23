الأمن الاقتصادي يضبط 982 قضية ظواهر سلبية داخل المترو والقطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، ضبط 982 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .

تم اتخاذ اللازم، جارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.