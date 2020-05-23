في 24 ساعة.. الداخلية تضبط نحو 6 آلاف شخص مخالف لقرار الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكبرة، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد على مستوى الجمهورية. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 5871 شخص مخالف لقرار حظر المواطنين و2954 سيارة مخالفة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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