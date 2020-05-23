سحلوه حتى الموت.. أحكام بالمؤبد والسجن على المتهمين بقتل الشاب زين في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قضت الدائرة 21 جنايات الجيزة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، والسجن 15 سنة لثلاثة متهمين والسجن 10 سنوات لخمسة متهمين، مع وضعهم جميعا تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.

صدر الحكم في القضية رقم 18156 لسنة2018 جنايات بولاق الدكرور بتهمة سحل الشاب زين العابدين حتى الموت في بولاق الدكرور.

وقال المحامي بالنقض أحمد حمزة البحقيري، دفاع المجني عليه إنه بعد دراسة حيثيات الحكم سيطعن عليه أمام محكمة النقض لكون الجريمة هي النموذج السليم لعقوبة الإعدام لبشاعتها وتوافر كل ظروفها المشددة.

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وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، سحلوا وقتلوا المجني عليه زين العابدين على، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، واقترنت تلك الجناية بهتك عرض المجني عليه بالقوة، بأن اعتدوا عليه باستخدام أسلحتهم البيضاء، مجردين إياه من ملابسه كاشفين عن عورته، بقصد إزهاق روحه.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه تعزّت إلى وجود إصابات بكامل جسد المجني عليه من جروح قطعية وطعنية ووخزية نتيجة التعدي عليه بأسلحة بيضاء وأدوات حادة.

كما تبين وجود جرح نافذ أسفل البطن وجروح طعنية وقطعية غائرة وسطحية بالرأس، والصدر، والوجه، والرجلين، والذراعين، بالإضافة إلى سحجات نتيجة السحل على الأرض عاريًا ووجود كدمات بالرأس جراء الارتطام بالأرض أثناء السحل، بالإضافة إلى انسكابات دموية من الرأس.