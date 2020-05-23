بينها "رشاش جرينوف".. ضبط 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شنت مديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة، برئاسة قطاع الأمن العام، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. استهدفت الحملة، قرية بني رافع دائرة مركز شرطة منفلوط، أسفرت جهودها عن ضبط 5 متهمين بحوزتهم 5 قطع سلاح ناري عبارة عن (رشاش جرينوف- 2 بندقية آلية- بندقية خرطوش- فرد خرطوش -13 طلقة مختلفة الأعيرة). كما نجحت الحملة في تنفيذ 80 حكم قضائي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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