خلال 24 ساعة.. ضبط 20 ألف مخالفة مرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. أسفرت جهود الحملات، في مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 20 ألف و134مخالفة مرورية، وفحصت 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13 منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

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