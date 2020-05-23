انتشار مكثف وغلق الكورنيش.. خطة "الداخلية" لتأمين المواطنين خلال عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية عن خطتها على مستوى الجمهورية لتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

فشهدت كافة مديريات الأمن انتشاراً أمنياً مُكثفاً بالمحاور والشوارع والميادين وبمحيط المنشآت الهامة والحيوية، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.

وشملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

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كما شملت الخطة متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

وتبدأ مديريات الأمن غلق طرق الكورنيش بكافة المحافظات اعتباراً من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط"، مع توفير المسارات البديلة، مع منع الانتظار بكافة تلك الطرق، على أنه سيتم رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية بدءاً من سريان وقت الحظر فى آخر أيام شهر رمضان.

وتم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الأداء الأمني، إلى جانب الانتشار الأمني المُكثف لتطبيق إجراءات قرار حظر تحرك المواطنين مع فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم أثناء فترات الحظر.

وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن للمواطنين، وتهيب بالجميع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الحظر والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.